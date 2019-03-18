العثور على رجل مقتولا داخل منزله بامدرمان…

الخليج 365: لقي رجل معاشي حتفه في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن سائقاً أخطر يقيم بالمنطقة كان قد أخطر الشرطة عثوره على جثة الرجل داخل منزله. وأضاف المصدر أن الشرطة انتقلت إلى المكان وكشفت من خلال معاينتها الأولية عن أن الرجل مصاب بحريق على فخذه وإحدى يديه، عليه دونت شرطة الصالحة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة، وأحالت الجثة إلى المشرحة. المادة السابقة منتخب الحصالة واتحاد الندامة.. بقلم بابكر مهدي الشريف المقالة القادمة تفاصيل جديد في قضية سوداكال…

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