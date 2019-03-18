منتخب الحصالة واتحاد الندامة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× كان دكتور كمال حامد شداد يمتاز قبلا بالواقعية والمنطق، ودائما ما يأخذ الشئون بنظر العقل وليس العاطفة أو التنظير الفطير، ولا يميل البروف لشعارات البراقة والرفرافة أبدا أبدا.

× لكن يبدو أن شداد قد فتر وتعب من متابعة جلطات وفتوات وعنكبة ناس برقو ورفاقه، فترك الحبل على غارب الجمل الهائج بلا رؤى أو توجيه لتجوط الأمور ولا تجد من يحوشها أو يقول لها حسبك من تخبط وودار.

× الرأي عندي هو، أن إختيار ستة لاعبين من المريخ وضمهم قسرا للمنتخب الوطني في ليلة سفر الفريق لإقامة برنامج تحضيراته، لهو أمرا غير مقبول ولا مهضوم لعدة أسباب وأعذار.

× يقر ويتفق الكافة على أن استحقاقات المنتخب الوطني هي الأولى والأهم، ولكن هل للمنتخب الوطني استحقاق وواجب واجب السداد، بعد أن فقد الفرص واستنفذها؟

× كنت سأكون أول الداعمين لرأي الاتحاد العام ، لو أن المريخ يخوض مباراة الذهاب، أو أنه في الأدوار الأولى من المنافسة العربية، أو أن الفريق غير محتاج لعمل كثيف بعد أن تعرض معظم لاعبيه للإصابات والتوقف لأسباب متنوعة، أو أن المنتخب يحتاج لمواجهته.

× نلوم الاتحاد ونصفه بعدم المسئولية وأنه يتعامل مع الأمور العامة بشيء من الجهل القبيح، فهو حقا لا يحتاج لكل هولاء اللاعبين ولن يستفيد منهم ولن يستفيد من المباراة بكاملها ولو حقق فيها الانتصار بألف قون.

×ألم يكن باستطاعة الاتحاد أن يوكل الأمر للجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأحمر، حتى يتم التفاكر الفني والإداري، ليتخذ بعد ذلك برقو قراره المدروس بدل قرار الدوس دا؟.

× لماذا أصر الاتحاد أن يعلن قراره العيب قبل لحظات من سفر البعثة الحمراء وجوازات اللاعبين تحت الفحص والتحري؟

× نحن لا نثق في حسن برقو وكل المشجعين الذين اقتحموا مكاتب الاتحاد العام ، وصاروا ينفذون أجندة قبيحة الغرض منها تعطيل النادي الأحمر، وهم الذين لا يستريح لهم عصب ولا نبض وهم يرون المريخ يسير نحو المنصات الإقليمية بكل تأكيد ويقين.

× المريخ يحتاج لأي دقيقة وثانية ، لأنه كما ذكرنا قبلا، تعرض لمشاكل كثيرة ، كما أنه قام بضم عددا من اللاعبين الجدد الذين يريد صقلهم مع العائدين من التوقف و المستمرين، وكل هذا يحتاج لاستقرار وهداوة بلا أي ضوضاء و قلق أو تشويش كما حدث الآن.

× صحيح قد يكون التصرف غير مدروس ومرتب، ولكن عالم كرة القدم يسمح لكل التأويلات السيئة أن تعرض، فلأهل المريخ الحق بأن يرمون بالاتهام لقادة الاتحاد بلا استثناء، وأنهم يريدون عرقلة المريخ حتى لا يتقدم أو يأتي ببطولة تقلق مضاجع أخرين.

× نعم للوطن وحباب كل عمل يرفعه ويقويه، ولكن هل الوطن فقط عبر المنتخب، ألم تكن مباراة النجم المؤهلة للنهائي العربي تهم الوطن وترفعه بين العرب والأفارقة، أليس المريخ يلعب باسم السودان، أليس المريخ هو صاحب الحظ الوافر، والمنتخب قنعان من خيرا فيها، مالكم تتخبطون وتسوقون البلاد للضرر المبين؟.

× معقولة نقبل عقلا أن الإختيار للمنتخب يتخطى وليد الشعلة الأساس في الأزرق، ويختار شلش اللاعب الإحتياط في الهلال؟

ذهبيــــــــــــــــــــــات

× اخنيار شلش بالذات غير مقبول ، ولا يمكن أن يتم بلا هوى نفس.

× لوكانت نتيجة مباراة المنتخب لها فائدة لما قلنا بقم.

× مباراة المريخ تهم السودان أكثر من مباراة المنتخب لأن لها ما بعدها.

× الوطنية لا تتجزأ ، فإن كانت هي مبدأ فالمريخ ينتظره واجب وطني أهم من واجب المنتخب الطائر.

× مبروك للهلال الفوز العريض على نكانا برباعية وتصدر المجموعة بجدارة.

× أمبوبو كان نجم المباراة حركة وتعاملا مع الكرة وأحرز هدفا غاية الروعة والجمال.

× الجمهور الهلالي سجل حضورا أنيقا وكان من أهم أسباب النصر الأزرق.

× نأمل أن تتواصل صحوة الكرة السودانية يوم 29 بتأهل المريخ على حساب النجم الساحلي.

× تعرض ليفربول لدرس قاس أمام فولهام، رغم امتلاكه لزمام الأمور.

× استطاع فولهام إدارك التعادل في الدقيقة 75 ولكن الجبارة أعطت الأحمر البريطاني هدف الثلاث نقاط.

× وهناك في إيطاليا تعرض يوفتوس للهزيمة أمام جنوى، وفي بريطانيا خسر شلسي أمام إفرتون.

الذهبيـــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، اتحاد الندامة يعرقل مريخ الجدارة لخاطر منتخب الحصالة، والله قصة وحكاية.