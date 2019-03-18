محكمة الاستئناف تؤيد حكم الاعدام في مغتصب طفلة البسابير..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أيدت محكمة الاستئناف بحري، حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، والصادر في حق قاتل ومغتصب طفلة البسابير “مي”، ورفعت المحكمة أوراق القضية إلى المحكمة العليا للتأييد، وقالت محكمة الاستئناف إن المتهم أحضر شهوداً تضاربت أقوالهم لحظة وجوده وقت ارتكاب الجريمة، وكان ينبغي أن يكون هذا الدفع مقبولاً إذا قام المدان بتسجيل ذلك في اللحظة الأولى للتحري.

وحسب قضية الاتهام فإن الطفلة “مي” حضرت برفقة والديها إلى منطقة البسابير، لأداء واجب العزاء في وفاة أحد أقاربهم، استدرج المدان الطفلة إلى وكر مهجور واغتصبها وقتلها ورمى جثتها داخل البئر، وبعد ثلاثة أيام من حادثة الاختفاء، تم العثور عليها داخل البئر، ومن خلال التحريات توصلت الشرطة إلى المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً وقدمته للمحاكمة.