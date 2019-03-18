قَبل دُخُول الزّجاجة!.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

في مَقالٍ سَابقٍ، قُلنا إنّ الحِرَاك السِّياسي بالسُّودان في نُسخته الأخيرة من 19 ديسمبر وإلى يوم الناس هذا، وَصَلَ مرحلة تشي بأنّه ليست هناك جهة سوف تنتصر بالضربة القاضية وإن كان هناك ثمة حَسم سَيكون بالنقاط، فالأطراف كُلّها تَهَيّأت للفورة المليونيّة.. وقلنا إنّ (هناك فرقاً) بين أن يكون الحَسم بالضربةِ القَاضية وعن ذلك الذي سَيكون بغيرها، فالمَولود القَادم سَوف يشكله حبل الصبر الممدود وسَتغلب عليه الطبيعة الإصلاحيّة أكثر من الثوريّة الانفعاليّة هذا إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه الآن، فالهُدُوء الطافي قد لا يدوم، ففي أيِّ لحظة قد يظهر إعصارٌ يبعثر كُلّ شَيءٍ.

في مَقال أمس الأحد، حاولنا فهم أسباب عدم الحسم بالضربةِ القاضيةِ، فقلنا لأنّ السُّودان في مُجملهِ مُحَاصَرٌ ومَعزُولٌ (حُكومة على مُعارضة)، وقلنا إنّ السيطرة الإقليميّة التي يُخضع لها السُّودان لا تُريد إسلاماً إخوانياً ولا تُريد نظاماً ليبرالياً، فالحكومة مهما ادّعت تخلِّيها عن (الإخوانجية) سيظل الإقليم مشككاً فيها لأنّها خدعتهم من قبل بالشربيني، وحتى المُفاصلة مع الترابي اُعتبرت مسرحية.. والمُعارضة من جانبها لن تَستطيع أن تقول إنّها ضد حُرية التّنظيم أو حُرية التّعبير وهذه بضاعة دُونها الكفر في الإقليم، لذلك لن تجد من يدعمها إقليمياً وسيحاش عنها الدّعم دوليّاً.

(2)

قد يقول قائل من الحكومة أو المُعارضة، إنّهم يُراهنون على الداخل فقط، وإنّ شعب السودان له من التجارب ما يجعله في غِنَىً عن أيِّ دَعمٍ خَارجي (قمحنا كتير بِكَفِّينا ومَا عَاوزين دقيق فينا)، أو (الشعب السوداني معلم الشعوب وصاحب أول ثورتين شعبيتين).. فمثل هذا الكلام سيكون للاستهلاك فقط لأنّه بعد نهاية الحرب الباردة انتهت السِّيادة وتَلاشت المِسَاحة بين الدَّاخلي والخَارجي، ويكفي مَا حَدَثَ لِكلِّ دُول الرَّبيع العَربي دُون أيِّ استثناءٍ. فالخارج الذي يَبدو أنّه زَاهدٌ في السُّودان ويتفرّج عليه إلا أنّه سَيظل في حَالَة تأهُّبٍ، ومتى مَا سنحت السَّانحة سوف يدخل يده.. ويكفي تدخُّل جهةٍ مُغامرةٍ لتجر خلفها الأُخريات، فهُناك من هو طامعٌ في خير السُّودان المَطمور، وهُناك من يُريد أن يتكافى شر السُّودان إذا صَمَدَ أو إذا وَقَعَ.. فعلى العُمُوم ان فرجة العالم علينا لن تَطُول.

(3)

الحالة الآن وإلى حين إشعار آخر، الحكومة تأكل من سنامها والمُعارضة هي الأخرى تأكل من سنامها, الحكومة لديها قُوة مادية والمُعارضة لديها قوة معنوية, الحكومة لديها سيطرة أرضية والمُعارضة لديها سيطرة فضائية,كل هذا نسبي وليس مطلق الحكومة تُقدِّم للمُعارضة هدايا مثل التشكيل الوزاري الأخير، والمُعارضة تُقدِّم للحكومة هدايا مثل العصيان المدني ليوم الأربعاء الماضي، الحكومة لها تجاوزاتها وتفلتاتها وكذا المُعارضة، ولكن هذه التجاوزات وهذه التفلتات ليست فردية أو معزولة، إذ أنّ لها مرجعيتها لدى كُل طَرفٍ, هذه التّقسيمات ليست قاطعة، بل تُوجد منطقةٌ رماديةٌ بدليل المُبادرات التي بَدَأت (تَتَطَاقَش).. هذه المنطقة الرَّماديّة إذا اتّسعت بما يكفي سَوف تخفض سقف التّنطُّع والتّمترس وسَتُخفِّف هذا الاستقطاب الحَاد.. وبالعَدم سَوف يصبح السُّودانيون كالعقارب داخل زجاجةٍ تلدغ بعضها البعض إلى أن تفنى كلها..!

اللهم إنّك تعلم أنّ عبادك في السُّودان أخذوا كُوتتهم من الأحزان والبلايا ولم تعد لديهم مساحةٌ لكفوةٍ أو مُصيبةٍ جديدة، اللهم احفظهم واحفظ بلادهم.