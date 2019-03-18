مصرع ثلاثة اشخاص في حادث مروري بطريق كوستي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث مروري في طريق كوستي أمس، وقال مصدر: إن الحادث وقع بين عربة لاندكروزر، وبوكس في طريق كوستي الترتر بالقرب من منطقة السبعة التابعة لمحلية السلام ولاية النيل الأبيض، وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص بينهم آخرون أصيبوا بجروح تم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

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