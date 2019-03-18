زيارة سرية لمسؤول سوداني رفيع إلى الدوحة

التاريخ: 18-مارس-2019 فى : أخبار 304 مشاهدة علمت مصادر أن مسؤول سوداني رفيع قد زار العاصمة القطرية الدوحة خلال اليومين الماضيين، في زيارة غير معلنة، وأجرى المسؤول الرفيع مباحثات ولقاءات مغلقة مع شخصيات رفيعة في البلاط الأميري بقطر، وربطت معلومات (المصادر) حسب صحيفة مصادر، الزيارة بمساعٍ متبادلة بين الدوحة والخرطوم لإزالة الاحتقان والتوتر الذي انتقل إلى السطح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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