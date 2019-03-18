بسبب الدولار الجمركي .. تراجع أسعار السيارات

كشف متعاملون بسوق السيارات في بحري (الكرين) عن تراجع طفيف في أسعار السيارات، عزوه الى ركود في عمليات البيع والشراء، وليس بسبب نزول سعر الدولار الجمركي، مشيرين الى أن التراجع يقدر بحوالي 40 ألف جنيه .

وأكد صاحب معرض سيارات، حسن عبدالعظيم أن السوق مهدد بالإنخفاض في الأسعار بسبب عدم توفر السولة، فضلاً عن الزيادة الكبيرة التني شهدتها أسعار السيارات في الفترة الماضية، وقال إن أزمة السيولة أوجدت أكثر من سعر للسيارة فهنالك السعر النقدي “الكاش” وسعر الشيك، بفارق يتجاوز الـ50 ألف جنيه .

مبيناً أن سعر الأكسنت المكضلعة موديل 2017م جياد مليار و150 ألف جنيه، وموديل 2016م مليار و100و2015م مليار و50، موديل 2014م سعودي ما بين 900 ألف جنيه، موديل 2013م 850 ألف جنيه، و2004م 500 جنيه، و2007م 6050 جنيهاً .

وصل سعر التوسان هونداي 2017- 2018م 2 مليار و200 جنيه، وموديل 2016م مليار و900 جنيه، 2015م مليار 850 جنيهاً، و2014م مليار و600 جنيه، 2013م مليار و400 جنيه .

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والبرادو موديل 2016م 4 مليارات ونصف المليار، 2015م 4 مليارات و200 جنيه، 2014م 3 مليارات و600 ألف جنيه، وتباع الكورلا 2015م بمليار و450 جنيهاً، 2013-2014م مليار و300 جنيه .

وأضاف وبحسب صحيفة الصيحة، أن الكليك موديل 2003م 750 ألف جنيه، و2004م 900 ألف جنيه، و2011م مليار جنيه، وبلغ سعر الدبدوب جياد 2012م مليار جنيه، و2011م دبدوب 950 جنيه، والأتوز 600 ألف جنيه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)