بدء مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي اليوم

وسط توقعات بأن تفضي عملية مراجعة عقد الاتفاق المبرم مع الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بالبحر الأحمر، المثير للجدل، إلى إلغاءه، تنطلق بالخرطوم اليوم الاثنين اجتماعات اللجنة العليا المختصة بدراسة الأوضاع بالميناء الجنوبي، وأوضح محمد علي آدم شيبة الأمين العام لنقابة العمال بهيئة الموانئ والنقل البحري حسب صحيفة مصادر، أن الاجتماع يأتي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمراجعة وبحث العقد الذي تم إبرامه مع الشركة الفلبينية بغرض الخروج برؤية مشتركة وإشراك العاملين بالهيئة في هذه القضية.

وقال شيبة إن الأمين العام لأمانة العمل بالاتحاد العام لعمال السودان سيمثل العاملين بهيئة الموانئ في هذا الاجتماع، حيث يقوم بتوضيح رؤية العاملين حول العقد الذي تم إبرامه، مشيراً إلى مشاركة وزارتي المالية والنقل، بجانب إدارة الموانئ البحرية في هذا الاجتماع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)