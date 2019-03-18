السفير القطري: توتر العلاقات مع السودان (شائعات)

قال السفير القطري بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي إن ما راج أخيراً حول توتر العلاقات بين الخرطوم والدوحة مجرد شائعات، مؤكداً أن الحديث عن سحب بلاده سفيرها ومغادرة الجالية والطلاب القطريين للسودان لا أساس له من الصحة. وقطع الكبيسي حسب صحيفة الإنتباهة، بأن علاقات السودان وقطر فوق الممتازة، مستدلاً بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة العليا بين البلدين الأسبوع المقبل في الدوحة، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، وأكد عدم مغادرة الطلاب القطريين السودان، مشيراً إلى أنهم في إجازة عادية، وبشأن إعلان الخطوط القطرية توقف رحلاتها من وإلى الخرطوم، قال إن الأمر يعود لأسباب تجارية بحتة لا سياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)