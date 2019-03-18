استبيان وسط قيادات شبابية بالوطني: “إبراهيم غندور” رئيساً للحزب

كشف استبيان أجرته مجموعة لـ(256) من القيادات الشبابية والطلابية ووزراء شباب من المكاتب التنفيذية بدوائر مركزية لأمنات المؤتمر الوطني يدور حول سؤال: من تقترح أن يكون مرشحاً في وجهة نظرك الشخصية لرئاسة حزب المؤتمر الوطني ومرشحاً رئاسيا له في الفترة القادمة؟، كشف عن تصدر البروفيسور إبراهيم غندور على أعلى الأصوات بفارق كبير جداً عن الثاني وهو الدكتور نافع علي نافع وشارك “84” شخصاً في الاستبيان ولم يرد “165” من قيادات شباب الوطني على السؤال، وامتنع “7” منهم عن إبداء الرأي.

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ووفقاً لصحيفة المجهر نال بروفيسور إبراهيم غندور “34” صوتاً، يليه د. نافع علي نافع “13” صوتاً مولانا احمد هارون و”5″ أصوات علي عثمان محمد طه،”4″ أصوات، د. محمد طاهر أيلا “3” أصوات الفريق أول صلاح عبدالله قوش “3” أصوات معتز موسى “3” أصوات العميد م محمد إبراهيم صوتين وصوت واحد لكل من الشيخ الزبير احمد الحسن ود. أمين حسن عمر وكمال عبداللطيف والبروفيسور كمال عبيد والفريق أول كمال عبدالمعروف والفريق بكري حسن صالح واللواء أنس عمر وعبد اله شيخ إدريس ونضال عبد العزيز وعبد السخي عباس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)