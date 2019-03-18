بسبب مرض ابنه فرفور يغيب عن الشاشات في رمضان

يغيب الفنان الفنان جمال فرفور هذا الموسم من برنامج (أغاني وأغاني) وكل البرامج التلفزيونية بالقنوات الفضائية، لانشغاله بعلاج ابنه خارج البلاد. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، استاءه جمهور ومعجبيه فرفور بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من ظهوره في برنامج “أغاني أغاني” الذي ينتظرونه كل عام، وبذات الوقت قدموه له كثير من الدعوات لشفاء ابنه “محمد” وأن يرجعوا سالمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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