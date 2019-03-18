تأييد الإعدام لمغتصب وقاتل طفلة البسابير

أيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في حق المدان باغتصاب وقتل طفلة البسابير (مي) مؤيدة الحكم الذي قضى بتوقيع الإعدام شنقاً على المدان، جاء ذلك بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المدان.

وأشارت مذكرة الاستئناف إلى أن المحكمة المختصة بشؤون الأسرة والطفل برئاسة القاضي أبوبكر الحاج بشار، كانت قد وجهت التهمة للمدان وكان ردهم على الاتهام بأنه غير مذنب ولم يغتصب الطفلة ولم يقتلها أو يلقها في (البيارة) لأنه كان خارج مسرح الجريمة عندما ارتكبت، وقدم عددا من الشهود لتأكيد بينته وأضافت هيئة الدفاع خلال المذكرة بأن محكمة الموضوع دون أي مسوغ قانوني قامت باستبعاد بعض شهود دفاع مؤيدة شهادتهم لبقية الشهود، وقالت إنهم لم يكونوا ملاحقين لتحركات المدان وصدها، ولفتت المذكرة إلى أن محكمة الموضوع بنت حكمها على بينات ظرفية ضعيفة وقرائن ضعيفة ووقائع لا تمثل أدنى حجية أو وزن إثبات مخالفة بذلك بينات مباشرة وأدلة متوافرة.

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وقالت المذكرة إن المحكمة استبعدت قضية الدفاع وثبتت قضية الاتهام، والتمس ممثلو الدفاع إلغاء الإدانة والعقوبة وإخلاء سبيل المتهم.

وتشير الوقائع إلى أن والد الطفلة المجنى عليها، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات أبلغ في رمضان الماضي بأنه كان بمنطقة البسابير بولاية نهر النيل، لأداء واجب العزاء في وفاة والد زوجته برفقة أسرته، وبعد مضي خمسة أيام غادر وترك زوجته وابنته المجنى عليها، ومن ثم عاد إلى البسابير لأخذ أولاده وزوجته وقبل ذلك زار أهله بإحدى المناطق المجاورة ، وتم الاتصال به بأن طفلته فقدت ولم يعثر عليها، وأخيراً عثر عليها ملقاة في بئر (بيارة) القرية وتم انتشالها وأخذها للطبيب الذي أفادهم بأنهم متوفاة وطلب منهم إرسالها للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وكانت المفاجأة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي عنيف، وإن الموت كان بسبب الخنق وتم عمل إجراءات أولية، ولاحقاً تم القبض على عدد من المشتبه فيهم للتحقيق معهم وتم نبش قبر المجنى عليها لأخذ عينات وأرسلت للفحص بجمهورية ألمانيا الاتحادية بحسب صحيفة آخر لحظة ، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وسجل اعترافاً قضائياً وقام بتمثيل الجريمة، ووجهت له محكمة الطفل ببحري تهمة الاغتصاب والقتل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)