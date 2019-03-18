والي الخرطوم يقرع جرس بدء امتحانات شهادة الاساس من مدرسة بجبل أولياء

قام والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطه هاشم عثمان الحسين يوم الإثنين بقرع الجرس بمدرسة الشهيد عبد السلام سليمان بمحلية جبل الأولياء.

وحيا الحسين الأمهات والأسر الكريمة والمعلمين علي مستوي ولاية الخرطوم وعلي مستوي السودان واشار إلي وقفة الإتحادات المهنية والنقابات ودورها في إنجاح العملية التعليمية وحيا التلاميذ الممتحنين وهم يتدرجون في السلم التعليمي والجامعات حتي قيادتهم لهذا البلد وأشاد بدور القوات النظامية المختلفة وهي تؤمن سير عملية الإمتحانات حتي نهايتها.بدوره أشار وزير التربية والتعليم بالولاية محمد يوسف الدقير إلي ان العام الدراسي بأنه كان مستقرا وحيا كل الذين وقفوا خلف هذا الإستقرار من معلمين والإتحاد المهني ونقابة المعلمين والمعتمدين والنواب.

الجدير بالذكر أن عدد التلاميذ الممتحنين لهذا العام بولاية الخرطوم بلغ 176 ألف طالب وطالبة موزعين علي 1060 مركزا داخل الولاية وخارج البلاد.