جيش الاحتلال: مقتل حاخام متأثرا بجروحه جراء عملية "أرييل"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة حاخام متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من مستوطنة أرييل بالضفة الغربية يوم الأحد.
وأكد الجيش في بيان له اليوم الاثنين، "وفاة الحاخام أحيعاد أطينغر جراء الجروح التي أصيب بها في عملية إطلاق النار بالقرب من أرييل صباح الأحد، قتل فيها أيضا الجندي غال قايدان".
وتابع البيان "تواصل قوات الأمن ملاحقة المخرب، حيث قامت بمسح هندسي لمنزله لدراسة إمكانية هدمه".
وكان جندي إسرائيلي قد قتل أمس، وأصيب آخران، في عملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرييل وسط الضفة الغربية.
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