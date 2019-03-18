أكبر متجر أسلحة في نيوزيلندا يفجر مفاجأة عن سفاح المسجدين

أعلن صاحب متجر Gun City أكبر محل لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، أن الأسترالي اليميني المتطرف برينتون تارانت منفذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، قد اشترى منه 4 قطع سلاح.

وقال ديفيد تيبل مالك المتجر، إن المتهم اشترى أربع بنادق من متجره عبر الإنترنت، وإن السلاح الناري نصف الآلي الذي استخدمه تارانت في جريمته لم يكن من متجره.

وأوضح تيبل أن شركته لم ترتكب أي مخالفات عندما باعت الأسلحة النارية لتارانت، لافتا إلى أنه "كان يحمل رخصة سلاح قانونية من الفئة "أيه" عندما اشترى أسلحته.

وعلى صعيد متصل بالسلاح، ألغى منظمو معرض "كوميو مليتاريا" للأسلحة النارية في نيوزيلندا فعاليتهم التي كانت مقررة للسنة الخامسة على التوالي في نيوزيلندا.

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وقالو على حسابهم في "فيسبوك": "تم إلغاء المعرض احتراما لذكرى الضحايا الذين سقطوا في هجمات كرايست شيرش الإرهابية وتزايد المخاطر الأمنية".

وتسبب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في كرايست شيرش بسقوط 50 قتيلا وعشرات الجرحى، ما أثار المخاوف تجاه قانون الأسلحة النارية في نيوزيلندا.

وتعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بفرض قيود أشد على حيازة السلاح بعد المجزرة، لافتة إلى أن 5 قطع سلاح نصف آلية استخدمت أثناء الهجوم، وأن المهاجم كان حاصلا على رخصة لحمل السلاح.