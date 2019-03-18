سقوط الإخوان وحلفائهم في الانتخابات التكميلية بالكويت

تراجع نفوذ الإخوان والسلفيين في مجلس الأمة الكويتي بعد فشل مرشحين في الفوز بمقاعد بديلة وصعود مرشحين مستقلين في الانتخابات التكميلية التي دارت أول أمس السبت، لشغل مقعدي النائبين السابقين، الإخواني معان الحربش، والسلفي المؤيد للإخوان وليد الطبطبائي.

وأشار مصدر سياسي كويتي لصحيفة "العرب"، اليوم الإثنين، إلى أن نتائج الانتخابات التكميلية أفضت إلى سقوط الإخوان والسلفيين، بعد شطب المحكمة الدستورية العليا، عضوية النائبين السابقين الحربش والطبطبائي، لتورطهما في الهجوم على البرلمان الكويتي في 2011، وصدور أحكام بالسجن ضدهما.

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وفاز في الانتخابات في الدائرة الثانية بدر الملا على حساب مرشح الإخوان حمد المطر، وفاز في الدائرة الثالثة عبدالله الكندري على المرشح السلفي عمار العجمي.

وبوصول مرشحين مستقلين لمجلس الأمة، يتراجع نفوذ المعارضة التي لا يزيد نوابها عن 15 من أصل 50 نائباً منتخباً.