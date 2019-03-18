والي شمال دارفور يصدر قرار (صادم) لتجار التمباك بالفاشر

أمهل والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، في خطاب وجهه “الأحد” لتجار "زريبة" التمباك بسوق الفاشر الكبير أسبوعاً واحدأ فقط اعتبارا من اليوم لتوفيق أوضاعهم ومغادرة الموقع فوراً دون توضيح أسباب.
وتفقد الوالي وبرفقته أمين عام الحكومة، والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعدد من المسؤولين التنفيذين والعسكرين “زريبة” التمباك الواقع بالقرب من مسجد الفاشر العتيق وأمر سلطات المحلية بإغلاقها فوراً وفي الحال.
وهدد مرسال، في خطاب وجهه لعدد من التجار بإيقاع أقصى العقوبات وفق قانون الطواريء لكل من يخالف أوامره ويزاول عمله بالزريبة، ، وأضاف بحسب دارفور24، "كل من يخالف الأوامر يتم القبض عليه ويحاكم بقانون الطواريء ويرسل إلى سجن شالا".
وكان الوالي قد انذر الاسبوع الماضي أصحاب مساحن التمباك بسوق المواشي جنوب مدينة الفاشر وكذا أصحاب كمائن الطوب من مزاولة أعمالهم اليومية في الأماكن المخصصة لهم في السابق.
وأوضح أن القرار جاء بهدف اصحاح البيئة وإزالة التشوهات داخل المدينة، وذكر أن كل من يخالف القرار يتم القبض عليه ويحاكم وفق قانون الطوارئ.
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