والي شمال دارفور يصدر قرار (صادم) لتجار التمباك بالفاشر

أمهل والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، في خطاب وجهه “الأحد” لتجار "زريبة" التمباك بسوق الفاشر الكبير أسبوعاً واحدأ فقط اعتبارا من اليوم لتوفيق أوضاعهم ومغادرة الموقع فوراً دون توضيح أسباب.

وتفقد الوالي وبرفقته أمين عام الحكومة، والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعدد من المسؤولين التنفيذين والعسكرين “زريبة” التمباك الواقع بالقرب من مسجد الفاشر العتيق وأمر سلطات المحلية بإغلاقها فوراً وفي الحال.