بدء امتحانات شهادة الأساس بالخرطوم

بدأت اليوم الاثنين أولى امتحانات شهادة الأساس بالعاصمة الخرطوم. وبلغ عدد التلاميذ الممتحنين لهذا العام بولاية الخرطوم بلغ 176 ألف طالب وطالبة موزعين علي 1060 مركزا داخل الولاية وخارج البلاد. وقرع والي ولاية الخرطوم؛ الفريق أول شرطه هاشم عثمان الحسين؛ صباح اليوم، جرس بمدرسة الشهيد عبد السلام سليمان بمحلية جبل الأولياء. Advertisements وأعلن الوالي بذلك انطلاقة امتحانات شهادة الأساس بالولاية؛ مشيرا إلي وقفة الاتحادات المهنية والنقابات ودورها في إنجاح العملية التعليمية. وأشاد الحسين بدور القوات النظامية المختلفة وهي تؤمن سير عملية الامتحانات حتى نهايتها. ومن جهته قال وزير التربية والتعليم بالخرطوم؛ محمد يوسف الدقير؛ ان العام الدراسي كان مستقرا وحيا كل الذين وقفوا خلف هذا الاستقرار من معلمين والإتحاد المهني ونقابة المعلمين والمعتمدين والنواب.



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