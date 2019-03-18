هارون لعضوية الوطني : ” أرموا قدام .. الكبير يظل كبيرًا “

طالب رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض أحمد محمد هارون، عضوية حزبه بأن ” ترمي قدام” والا تستجيب للاستفزاز من قبل البعض، وقال : “حيطقعنا البعض بالحجارة ويتنمر علينا لكن سيظل الكبير كبير” ، وأضاف : ” ما تستفزكم عبارة هنا ولا عبارة هناك، وما تلخبت بوصلتكم إشارة هنا ولا إشارة هنا ” .

وأشار هارون لدى مخاطبته للمؤتمر العام للوطني بمحلية أمبدة في دورة انعقاده الخامسة امس ، أشار إلى أن عدم عرض حكومة الكفاءات على المكتب القيادي بالحزب ، رسالة للجميع بأن الوطني أصبح حزباً متساوياً مع جميع الأحزاب .

وأكد هارون أن المكتب القيادي للوطني يناقش الآن ترتيب أوضاع علاقة الحزب بالحكومة، مبيناً أن تعيين حكام عسكريين للولايات، لئلا تؤثر أي قوى سياسية عليهم، وأن يتعاملوا مع الجميع بمساواة من واقع بعدهم القومي الذي يتمثل في القوات المسلحة .

وأوضح انهم كحزب يجب أن يجلسوا للشعب في الأرض، وقال: ” يجب أن نسمع ليهو ويسمع لينا، لأننا من صلب الشعب بنحس بمعاناتو وبنعيش آمالو وآلامو ” .