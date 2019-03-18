عـبـداللطـيف بـويا يغيب عـن ذهـاب دور الثمانـيه

لن يكون قائد الهلال عبداللطيف سعيد بوي متاحا للجهاز الفني بفريقه حينما يؤدي الفريق مباراة الذهاب في دور ال8 بمسابقة كأس الإتحاد الافريقي وذلك بعد نيله بطاقة صفراء في مباراة الامس ضد ناكانا الزامبي في آخر جولات مرحله المجموعات ومن الاكيد ان الجهاز الفني سيعمل على إعداد بديل بوي خلال الفتره المقبله والذي سيتمثل في فارس عبدالله لاعب الرواق الايسر الوحيد في الكشف الازرق بعد شطب ثالثهما محمود امبده.

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