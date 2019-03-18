قيادي بتحالف 2020لا أحد يستطيع إنجاز الالتزامات الإصلاحية سوى البشير

جزم رئيس تحالف قوى 2020، إبراهيم محمود مادبو، بأن لا أحد يستطيع إنجاز الالتزامات الإصلاحية سوى الرئيس المشير عمر البشير، وقال إن الرئيس سيصلح ما أفسده المؤتمر الوطني طوال ربع قرن في السُلطة

واضاف إنهم على قناعة وأمل بانه سوف يفعلها هذه المرة لأنها زيرو خيار، وأكد مادبو على أن المجلس الرئاسي لن يكون صورياً بحسب صحيفة آخر لحظة، بل مشاركاً مع الرئيس في اتخاذ القرارات وإصلاح الدولة.