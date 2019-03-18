كمال عمر: (ناس عمرهم 80 سنة ما اعتزلوا أنا ولد أمس أعتزل)؟

كشف القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر أن منسوبي تياره التصحيحي من بينهم أسماء في القيادة العامة للحزب والقطاعات، وبينهم أمناء ولايات، إلا أنه رفض الإفصاح عنهم للحفاظ على الوجود في الحزب. وقال عمر حسب صحيفة الإنتباهة، إنه لن يعتزل السياسة، وتابع (ناس عمرهم 80 سنة ما اعتزلوا أنا ولد أمس أعتزل)؟!!

وأكد أن إشكالهم في الحزب أن الأمين العام علي الحاج لا يريد المنظومة الخالفة لأنها ستنهي ولايته وجاهه وسلطته، وأشار إلى أنه لا يريد مغادرة كرسي الأمين العام، وأضاف ساخراً (يسافر لألمانيا يخت فيه حجر لحدي ما يجي)، وأبان أن حال المؤتمر الوطني أصبح كحال حزبه، وتمنى أن يندمجوا من جديد، وأقر أن التيارات الإسلامية في السودان أصبحت حائرة.