مرسال يدعو خريجي شمال دارفور لتبني "تنتج بس"

أعلن والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، تشجيعه لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال للشباب. وقال الوالي خلال معرض نظمه الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية، إن حكومته تتبنى، جميع أعمال ومشاريع جهاز تشعيل الخريجين، قبل أن يكشف عن تحديد مواقع بأسواق المدينة لتسويق منتوجات الخريجين. ودعا مرسال الشباب الخريجين لتبني شعار "تنتج بس"، مشيراً إلى تسهيل الإجراءات اللازمة وتخصيص مساحات مقدرة لشباب الخريجين في مشروع ساق النعام والمشاريع الزراعية الاخري بالولاية، ووعد بتحقيق العدالة في كافة المجالات لاسيما في التوظيف ودعم المشروعات عبر التمويل الاصغر بالنسبة للخريجين.

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