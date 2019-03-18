وقف والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور على المشروعات الخدمية بمحلية سواكن وذلك في إطار جولاته التفقدية للوقوف ميدانيا على سير العمل في مشروعات الصحة والتعليم والمياه ومعاش الناس .
وشملت الجولة المؤسسات الصحية، ومحطة الكهرباء، والمياه بالمحلية حيث استمع الوالي والوفد المرافق له إلى تنوير شامل حول المشروعات المنفذة والمشروعات قيد التنفيذ.
كما اطمأن الوالي على الترتيبات الخاصة بإدخال المحلية في الشبكة القومية للكهرباء والإعداد المبكر لمجابهة مطلوبات فصل الصيف، ووجه بصيانة المستشفى واستكمال النقص في الكوادر والمعدات الطبية، مؤكداً استعداد حكومة الولاية لتذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لتوطين العلاج داخل الولاية.
هذا وقد رافق الوالي في هذه الجولة د. فاطمة مصطفى الخليفة وزير التربية والتوجيه، ووزير البنية التحتية والتنمية العمرانية الأستاذ محمد الحسن هييس وعدد من قيادات العمل التنفيذي بالولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر والي البحر الأحمر يقف على المشروعات الخدمية بسواكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.