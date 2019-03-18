والي البحر الأحمر يقف على المشروعات الخدمية بسواكن

وقف والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور على المشروعات الخدمية بمحلية سواكن وذلك في إطار جولاته التفقدية للوقوف ميدانيا على سير العمل في مشروعات الصحة والتعليم والمياه ومعاش الناس .

وشملت الجولة المؤسسات الصحية، ومحطة الكهرباء، والمياه بالمحلية حيث استمع الوالي والوفد المرافق له إلى تنوير شامل حول المشروعات المنفذة والمشروعات قيد التنفيذ.