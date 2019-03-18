شباب بالوطني:يجيبون علي سؤال من الرئيس القادم للحزب؟؟

كشف استبيان أجرته مجموعة لـ”256″ من القيادات الشبابية والطلابية ووزراء شباب من المكاتب التنفيذية بدوائر مركزية لأمانات المؤتمر الوطني يدور حول سؤال: من تقترح أن يكون مرشحًا في وجهة نظرك الشخصية لرئاسة حزب المؤتمر الوطني، ومرشحًا رئاسيًا له في الفترة القادمة.
وكشفت صحيفة المجهر السياسي عن تصدّر البروفيسور إبراهيم غندور على أعلى الأصوات بفارق كبير جدًا عن الثاني وهو نافع علي نافع.
وأشارت الصحيفة إلى أن “84” شخصًا شارك في الاستبيان ولم يرد”165″ من قيادات شباب الوطني على السؤال، وأبانت أن”7″ من الشباب امتنعوا عن أبداء الرأي.
وأوضحت الصحيفة أن إبراهيم غندور نال”34″ صوتًا، يليه نافع علي نافع”13″ صوتًا، وأحمد هارون”5″ أصوات، وعلي عثمان محمد طه”4″ أصوات”، محمد طاهر أيلا”3″ أصوات، الفريق صلاح عبد الله قوش”3″ أصوات، العميد محمد إبراهيم صوتين، وصوت واحد لكلٍ من الزبير أحمد الحسن، أمين حسن عمر، كمال عبد اللطيف، كمال عبيد، الفريق أول كمال عبد المعروف،الفريق أول بكري حسن صالح، اللواء أنس عمر، عبد اللطيف فضيل، الطيب حسن بدوي، حبيب الله المحفوظ، محمد عبد الله شيخ إدريس، نضال عبد العزيز، عبد السخي عباس.
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