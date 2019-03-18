شباب بالوطني:يجيبون علي سؤال من الرئيس القادم للحزب؟؟

كشف استبيان أجرته مجموعة لـ”256″ من القيادات الشبابية والطلابية ووزراء شباب من المكاتب التنفيذية بدوائر مركزية لأمانات المؤتمر الوطني يدور حول سؤال: من تقترح أن يكون مرشحًا في وجهة نظرك الشخصية لرئاسة حزب المؤتمر الوطني، ومرشحًا رئاسيًا له في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة المجهر السياسي عن تصدّر البروفيسور إبراهيم غندور على أعلى الأصوات بفارق كبير جدًا عن الثاني وهو نافع علي نافع.