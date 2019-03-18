الدقير لوفد امريكي: الشعب السوداني باقٍ والأنظمة زائلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبلغ رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، الوفد الأمريكي الزائر للخرطوم، أن إرادة السودانيين الآن موحدة لإنجاز التغيير، وأنهم بوحدتهم قادرون على الانتصار في معركة التغيير الذي ينشدونه.

والتقى رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، بعضو الكونغرس الأمريكي غوس بيليرأكس والوفد المرافق له اليوم الأحد بالخرطوم.

وقال الدقير، في تعميم صحفي، إن اللقاء ناقش الراهن السياسي في السودان والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

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وأشار الدقير، إلى أن ما يجري في شوارع السودان هو تعبير عن إرادة السودانيين الذين عبّروا عنها من خلال إعلان الحرية والتغيير الذي حشد مطالبهم تحت عنوان رحيل النظام لصالح سلطة انتقالية تقود الوطن بإرادة جميع السودانيين نحو السلام والتحول الديموقراطي وبناء دولة المواطنة.

وشدد الدقير على أن إرادة السودانيين الآن موحدة لإنجاز التغيير في وطنهم من اجل حياة كريمة يستحقونها وأجيالهم القادمة، وأنهم بوحدتهم قادرون على الانتصار في معركة التغيير الذي ينشدونه.

وأبلغ الدقير، الوفد الامريكي أنه من الأفضل للمجتمع الدولي والاقليمي أن يقف مع رغبات الشعب السوداني لانه باقٍ وهو مصدر شرعية الحكم، بينما الأنظمة زائلة، وأن السودانيين يطمحون إلى تغيير يفضي إلى دولة مستقرة يسود فيها السلام والديموقراطية والعدالة وكل القيم السامية التي توافقت عليها الانسانية.

من جانبه قال عضو الكونغرس الأمريكي، إن طالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة المناخ لخلق حالة توافق وطني للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.