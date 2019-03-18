وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين أمام مباني جهاز الأمن بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظم عدد من أسر المعتقلين (الأحد) وقفة احتجاجية أمام مباني جهاز الأمن والمخابرات السوداني تطالب بإطلاق سراح أبنائهم. في ذات السياق نظمت أسرة الناشط الطوعي ناظم سراج الدين والذي أعتقل منذ 31 يناير وقفة إحتجاجية من داخل مفوضية حقوق الإنسان مطالبة بإطلاق سراحه. وكانت أسرة المعتقل أعلنت عن دخول إبنها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ال١٥ من مارس حتى يتم تقديمه لمحاكمة عادلة أو الإفراج عنه.

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