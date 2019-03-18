رسوم الدرداقات لن تحل ضائقتكم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ولاية الخرطوم في موازنتها للعام 2019 جاءت بما يدعو الناس للاستغراب والحيرة في أمر هذه الحكومة التي تبتدع كل يوم شكلا جديدا من أشكال الجباية والايراد ، وادناه عرض لبعض ما نقلته صحيفة الجريدة لهذه المسميات الايرادية التي بعضها جديد وبعضها فقط تمت زيادة المبلغ المتحصل منه وفي نهاية المطاف كلها تصب في باب حرص الحكومة على توسيع مواعين الإيرادات.

أدناه بعض مانشرته صحيفة الجريدة :

فرضت موازنة ولاية الخرطوم للعام 2019 رسومًا شهرية على الدرداقات وبائعات الشاي والأطعمة، بجانب فرض رسوم على ما أطلقت عليه اسم”شهادة عدم زواج”.

وكشفت صحيفة الجريدة الصادرة يوم”الأحد” عن المواعين الإيرادية لمحلية شرق النيل بموازنة الولاية عن فرض رسوم على خدمة منح التصديق لاستخدام عربات يدوية”الدرداقات” بمحلية شرق النيل، حيث بلغت الرسوم المفروضة عليها مبلغ 40 جنيهًا شهريًا.

وكشفت المستندات بحسب صحيفة الجريدة عن تخصيص جدول بالرقم”15″ في الموازنة للرسوم المفروضة على إصدار الشهادات الإدارية بالمحلية، ورسومًا على شهادة السكن والكفالة والمواطنة وشهادة عدم الزواج تبلغ”25″ جنيهًا لكل واحدة منهم، بجانب فرض رسوم اعتماد أورنيك الأراضي بمبلغ”65″ جنيهًا، وشهادة خلو طرف من العوائد “65” جنيهًا، وشهادة حفظ وإلغاء الرخص التجارية”200″ جنيهًا وشهادة بدل فاقد”65″ جنيهًا.

وأوضحت الصحيفة أن رسوم استخراج افادة محاكم بلغت”55″ جنيهًا وأي شهادة إدراية أخرى مبلغ”55″ جنيهًا كما تم فرض”55″ جنيها كرسوم على أورنيك طلب ترخيص أو تجديد رخصة تجارية.

انتهي نقلنا عن صحيفة الجريدة ولا نود التعليق عليه كثيرا فقط نقول إن الحكومة لما اعياها ما تفعل لجأت الى المساكين الذين يسعون لكسب رزق اليوم باليوم فاختارت أن تنهب عرقهم وتسرق جهدهم وتأخذ منهم ما لا يحق لها أن تأخذه باي مبرر لكنها الحكومة ونهمها الذي لا ينتهي ، ونلاحظ ايضا انها ابتدعت ما اسمته شهادة عدم زواج وهذا نمط جديد من الإجراءات لم يكن معهودا من قبل ، ومع أن الناس في العادة يطلبون شهادة زواج (قسيمة) لكن الحكومة التي تأخذ رسوما على القسيمة افترضت أن هذا ليس كافيا ففرضت رسمها الجديد على شهادة عدم الزواج لكن كل هذا ليس مفيدا ولن يحل أزمة الحكومة ونهمها .