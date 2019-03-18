ردع للصهاينة وضبط للبوصلة نحو القدس.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بينما الاراذل من حكامنا يخضعون ذليلين الى الرئيس ترامب وجوغته ويسعون ليل نهار الى ارضائه بالسير علي خطته وطريقته ويدنسون تاريخهم ومستقبلهم بقبول التطبيع ولايجدون في أنفسهم حرجا من التواصل مع الصهاينة المجرمين ، ويحكمون على حركات المقاومة بالإرهاب ويحاصرونها ويضيفون الخناق عليها حربا وتقتيلا وتآمرا ، في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ الأمة يتحرك أحد مجاهدي المقاومة الفلسطينية الباسلة في عملية نوعية ويختار موقعا متميزا على احدى طرقات منطقة سلفيت ويخرج متسلحا بسكينته فيحكم طعنته ويردي أحد الجنود الصهاينة قتيلا وينتزع سلاحه الرشاش المتطور فيفتح ناره على المستوطنين وجنود الاحتلال وأوقع فيهم قتلى وجرحى وهرب قطعان المستوطنين وجنودهم منه قبل أن ينسحب من الميدان منتصرا .

اذا نظرنا لمكان العملية نجده محروسا بعدد من الجنود وبالتالي فإن هذه العملية ضرب في الصميم لفكرة أن الجيش الصهيوني كفيل بحماية المستوطنين خاصة وأنهم رأوه يهرب أمام الفلسطيني .

اعلام العدو يرى أن نتنياهو مكبل اليدين بسبب سياسته الفاشلة في التعامل مع الفلسطينيين سواء بعد هذه العملية أو في هجومه علي قطاع غزة قبل يومين والنتيجة التي ترتبت عليها والخيبة التي منى بها رئيس الوزراء الصهيوني خاصة وأنه قادم الى انتخابات تشريعية قريبة علاوة على معاناة الرجل في الداخل من ملفات الفساد التي يواجهها .

هذه العملية البطولية تعيد الى الأذهان العمليات الفدائية التي نفذتها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية ومرغت بها انف الاحتلال في التراب ، واستشهد في هذه العمليات وغيرها من مواجهات شعبنا الفلسطيني مع جيش العدو استشهد الابطال المجاهدون نصرة لقضيتهم وكرامة لامتهم وافشلوا ماكان يتباهي به الصهاينة من ردعهم للفلسطينيين إذ أنهم أصبحوا اليوم مردوعين خائفين أذلاء.

هذه العملية تعتبر مميزة في توقيتها فهي علاوة على ردعها للصهاينة فإنها تعيد البوصلة الى وجهتها نحو القدس كما أنها توجه هذه رسالة لكل الفصائل الفلسطينية أنه يجب عليكم إيقاف الانقسام والتوجه نحو الهدف الأساسي وهو تحرير القدس. وهذه العملية تجعل العدو يعيد حساباته التي راهن ويراهن عليها وهو يشهد كل يوم تطورا نوعيا في أساليب المقاومة وتكتيكاتها تعجزه ليس عن هزيمتها بل حتي عن التصدي لها ومنعها من خلخلة بنيانه الهش.

التحية للمقاومين حيث كانوا ومعا نحو القدس