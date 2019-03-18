التحية للجريدة وهي تنتصر للمبادئ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

” الجريدة “ هذا الصباح … الآن في المكتبات وعبر الموقع الإلكتروني / عدنا كما نود

أعلاه عبارات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن الموقع الالكتروني لصحيفة الجريدة وهي تحتفي بصدورها كما تريد هي لا كما يحدد لها ويريد جهاز الأمن والمخابرات الذي سعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية الى تركيع الصحيفة واجبارها على القبول بما يحدده وان تترك خطها التحريري الذي ارتضته وكانت الصحيفة يوميا ترفض الرضوخ لمقص الرقابة وتؤثر الصدور إلكترونيا على مخالفة ماتراه حقا ، وظلت الصحيفة عبر نسختها الإلكترونية احدى المنابر الحرة القليلة في الساحة التي تنقل الحقيقة كما هي لا كما تريدها السلطات الأمر الذي ادى الى ان تضيق الحكومة ذرعا بهذا النشاط رغم عدم دائرة اتساعه لكنه الخوف من الحقيقة والكلمة الصادقة فطلبت من الصحيفة أن لا تصدر نسختها الالكترونيه الا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وأخذ موافقتها فرفض أصحاب الشأن هذا الطلب الحكومي مما عرضهم الى الإلزام بعدم الصدور إلكترونيا بعد منعهم من الصدور ورقيا لما يزيد عن الثلاثة أشهر وعندما طلبوا منهم التوقف عن الصدور الالكتروني ناهضوا القرار الظالم وانتصروا وعادوا لتكحيل أعين محبيهم وهم على مبدئيتهم فلهم التحية والتقدير وكامل التجلة والاحترام وهم يصمدون في وقت تراجع فيه كثيرون .

التحية لصحيفة الجريدة وهي تصمد وتقاوم وتنتصر للمبادئ والقيم .