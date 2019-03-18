الكشف عن تفاصيل قرض صندوق النقد العربي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” عن تفاصيل قرضي صندوق النقد العربي للسودان بقيمة”300″ مليون دولار بينها”230″ مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات.
وقالت الصحيفة في عددها اليوم”الأثنين” إن الدفع التعويضي المحدد في القرض سيكون فوريًا لميزان المدفوعات، بينما الدفع العادي سينقسم على جزءين بنسبتي”60%” و”40%”.
وأضافت الصحيفة” القرضان سيكون لهما أثر جيّد على ميزات المدفوعات”.
وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها إلى أن القرض التعويضي هو قرض يقدّم للدول التي تعاني من موقف طارئ ومؤقت في ميزان المدفوعات بفترة سماح.
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