وليد الشعلة يتصدر هدافي الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتقى وليد الشعلة مهاجم الهلال لصدارة هدافي البطولة الكونفدرالية بعد تسجيله هدفين في شباك ناكانا الزامبي مساء اليوم ليرفع رصيده إلى ستة أهداف متساوياً مع جودين اغوادا مهاجم رينجرز النيجيري في صدارة الهدافين.

وستكون فرصة الشعلة كبيرة في مواصلة التربع على صدارة الهدافين بعد تأهل فريقه لربع النهائي فيما ودع فريق رينجرز الذي يلعب له جودوين المسابقة.

وسجل الشعلة أهدافه الستة في مرحلة المجموعات حيث بدأ التسجيل في مباراة أشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الأولى وسجل الهدف الثاني في شباك ناكانا في الجولة الثانية بزامبيا وسجل الهدف الثالث في شباك زيسكو في الجولة الرابعة بام درمان وسجل الهدف الرابع في شباك اشانتي كوتوكو في الجولة الخامسة بغانا فيما سجل هدفين في شباك ناكانا في الجولة السادسة والأخيرة مساء اليوم بام درمان.