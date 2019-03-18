“550” مليون جنيه مخالفات مالية بـ”11″ ولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” عن أن حجك الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية في إحدى عشرة ولاية بلغ خمسمائة وخمسين مليون جنيه.

واحتلت ولاية كسلا المركز الأول بمبلغ أربعمائة مليون جنيه، فيما جاءت ولاية الجزيرة في المركز الثاني بمبلغ ثلاثة وسبعين مليون جنيه، وبلغت في ثلاث من ولايات دارفور اثنين وخمسين مليون جنيه.

أما في ولايات جنوب وشمال كردفان وسنار فقد بلغت المخالفات المالية ستة وثلاثين مليون جنيه.

وأرجع عدد من مديري جهاز المراجعة القومي بالولايات المخالفات المالية إلى ضعف الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الصرف بدون مستندات، علاوة على الصرف لجهات اعتبارية بأسماء أشخاص والصرف دون طرح عطاءات وعدم تقديم مستندات للمراجعة والصرف بفواتير مبدئية.