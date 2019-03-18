وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع في سوريا وفنزويلا واليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبل انطلاق القمة الأوروبية يومي 21-22 أذار/مارس العلاقات مع الصين، وكذلك الوضع في فنزويلا وسوريا ومولدوفا. وقد تُثار قضية إنضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي.

وينص برنامج الاجتماع على أن: “المجلس سيجري تبادلاً واسعًا وشاملاً لوجهات النظر حول قضية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وستكون هذه مناقشة تمهيدية لرؤساء الدول الأوروبية ومناقشات الحكومة في اجتماع المجلس الأوروبي يومي 21 و22 أذار/مارس، وعشية قمة الاتحاد الأوروبي — الصين المقرر عقدها في 9 نيسان/أبريل القادم في بروكسل”.

وينص جدول الأعمال على أنه: “يمكن للوزراء التأكيد على أن المجلس يعقد في الذكرى الخامسة لضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي”.

هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا مساء الأحد فيما يتعلق بالذكرى الخمسية لانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا وتم التأكيد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بسياسة عدم الاعتراف بالانضمام وفرض المزيد من العقوبات على موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الوزراء خلال عشاء غير رسمي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قضايا مختلفة.

وسيتم بحث أيضاً، “الآفاق السياسية للتعاون مع مولدوفا بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 شباط/فبراير الماضي”، بالإشارة في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده العمل مع حكومة مولدوفا المستقبلية، والتأكيد على الحاجة إلى مراعاة المعايير الديمقراطية.

كما سيتم بحث الوضع في اليمن، مع التركيز بشكل خاص على سبل دعم اتفاقية استوكهولم، التي تم التوصل إليها بين ممثلي الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل في وقت سابق إن: “الوزراء ستبحثون قضايا تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة، وشبه الجزيرة الكورية، وكذلك التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك في أفغانستان”.

سبوتنيك