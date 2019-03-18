“أنصار الله” تتهم السعودية بمنع الجيش اليمني من تبادل الأسرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله ، عبد القادر المرتضى، السعودية بمنع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، من تنفيذ أي عملية تبادل أسرى مع الجماعة عبر وساطات محلية.

وقال المرتضى وهو عضو وفد صنعاء المفاوض، ورئيس لجنة شؤون الأسرى في “أنصار الله”، في منشور على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأحد: “في الوقت الذي لازالت قوى العدوان تماطل وتتهرب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، قاموا بمنع تنفيذ أي عملية تبادل عبر الوساطات المحلية حسب التوجيهات التي أصدرتها السعودية”.

وأضاف: “هذا دليل واضح على إهمالهم لأسراهم وعدم مبالاتهم بمعاناة الأسرى وعائلاتهم”.

وتابع: “كما هو دليل على أن المرتزقة مسلوبي القرار والإرادة ولا يملكون من الأمر إلا ما يمليه عليهم الضباط السعوديون والإماراتيون”.

ونفذ الجيش اليمني و”أنصار الله” العديد من صفقات تبادل الأسرى والرفات، عبر وساطات محلية وقبلية، آخرها في السادس من ديسمبر الماضي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

سبوتنيك