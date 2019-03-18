الرئيس المصري السيسي يعلن عن مفاجأة ضخمة لمليون إفريقي

الخليج 365:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد عن إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس “سي” لمليون إفريقي.

ودعا السيسي لإطلاق مرحلة جديد من حملة 100 مليون صحة من أجل القضاء على فيروس “سي” للضيوف الموجودين في مصر وليس اللاجئين.

وجاء إعلان الرئيس السيسي في ختام ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان.

وأطلقت مصر قبل أشهر حملة ضخمة بعنوان 100 مليون صحة في مختلف أنحاء مصر للكشف على فيروس سي والسمنة وعدد من الأمراض الأخرى، وحققت الحملة انتشارا ونجاحا كبيرين وفق البيانات الرسمية للحكومة.

وفي مايلي التوصيات التي أعلن عنها السيسي:

أولا: قام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

ثانيا: قيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية بتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا.

ثالثا: قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بإطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر.

رابعا: قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي تتولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقدمه إلى الجهات المعنية في الدولة.

خامسا: قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل عربي إفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

روسيا اليوم