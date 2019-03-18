“شلضم” أشهر متعهد حفلات في السودان: لم ألجأ الى السحر والشعوذة في أعمالي

كشف (شلضم) أشهر متعهد حفلات في السودان خلال استضافته ببرنامج (الصندوق) الذي سيبث على قناة أنغام في رمضان، عن اسماء الفنانين الأكثر جماهيرية، وذلك من واقع عمله في مجال تنظيم الحفلات التجارية، مؤكداً أن الموسيقار محمد الأمين يجلس على عرش الصدارة، بينما يأتي خلفه الفنان الشاب “أحمد الصادق” والذي قال بإنه يعتبر خليفة الراحل “محمود عبد العزيز” في المسارح .

وزاد:” نفس العدد الذى كان يدخل لمحمود في الحفلات، يدخل اليوم لأحمد الصادق هذا إن لم يتجاوزه من الأساس “، ونفى (شلضم) للبرنامج لجؤه للسحر والشعوذة في عمله، مشيراً إلى أن النجاح الذي ظلت تحققه حفلاته الجماهيرية هو نتاج لرهق وتعب سنين طويلة، مضيفاً أن مايتردد حول ذلك الأمر هو نوع من الاستهداف واغتيال نجاحاته، مؤكداً أنه لازال (أسطورة) تنظيم الحفلات وسيظل كذلك لسنوات قادمة .

وحكى (شلضم) خلال البرنامج عن بداياته في مجال تنظيم الحفلات، تلك المهنة التي تعلمها من الراحل مصطفى (فارغات) والذي كان يعمل معه قبل أن يختار شق طريقه لوحده ويقوم يتنظيم أول حفل جماهيري بالابيض، ذلك الحفل الذي لم يحقق نجاحاً يذكر، قبل أن يقوم بتنظيم حفل ولائي آخر حقق نجاحاً غير مسبوق، ليواصل بعد ذلك في طريق النجاحات .

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بالمقابل، كشف (شلضم) وبحسب صحيفة السوداني، عن تجربته المريرة مع الفنانة نانسي عجاج والتي قام بتنظيم حفل لها مع الفنان الراحل العملاق محمد وردي، ذلك الحفل الذي شهد خلافاً حاداً مابين الطرفين فيما يتعلق بالزمن، ليقاطع بعدها (شلضم) نانسي ويرفض تنظيم أي حفل لها في المستقبل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)