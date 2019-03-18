بلقيس عوض : (الحرفيون هم الحل) وبالإنتاج لن نحتاج

قالت الممثلة القديرة بلقيس عوض، إن خروج السودان من ضائقته الاقتصادية لن يتم إلا بالاتجاه للزراعة، مشيرة إلى ما كانت عليه البلاد في فترات سابقة، وهي تعتمد على قطن الجزيرة، وأضافت خلال كلمتها لمهرجان شباب السودان الأخضر الذي استضافه المسرح القومي السبت الماضي، إن السودان زاخر بموارده الطبيعية، وأن البلاد بالإنتاج لن نحتاج أبداً.

يذكر أن مهرجان شباب السودان الأخضر جاء تحت شعار (الحرفيون هم الحل)، وقد شهد تقديم فقرات عديدة شملت عروضاً مسرحية واستعراضية، وفقرات درامية وكلمات قدمها الأمين العام للمجلس القومي للثقافة والفنون، موفق عبد الرحمن، والأمين العام لاتحاد الدراميين السودانيين معتز يوسف حسن، وآخرين أكدوا ضرورة توظيف الفنون لتحقيق الهدف الأسمى في التنمية ورعاية الأفكار الشابة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة قد تم في ختام المهرجان منح الفرق المسرحية والمشاركين الشهادات التقديرية والإهداءات، تكريماً لجهودهم ومشاركتهم

الخرطوم (أخبار الخليج 365)