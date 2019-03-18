السجن لمخزني دقيق مدعوم في مصنع بسكويت شهير

التاريخ: 18-مارس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة أصدرت محكمة الطوارئ بأم درمان أحكاماً بالسجن والغرامة في مواجهة متهمين بتخزين دقيق مدعوم بمصنع بسكويت شهير.

وقال مصدر نيابي أن المتهم الأول تمت محاكمته بالسجن شهرين والغرامة (20) ألف جنيه، كما حكمت علي المتهم الثاني دفع غرامة (20) ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث، مشيراً إلي أن كمية الدقيق المضبوط بلغت (59) جوال دقيق مدعوم زِنة (50) كيلو، كاشفاً حسب صحيفة الإنتباهة، عن مواصلة التحريات مع متهمين آخرين بتخزين (4) جوالات دقيق مدعوم في مصنع حلويات بأم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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