والهامش الثاني والثالث للمؤامرة

والخميس نكتب أن الحرب الصليبية ضد الإسلام مستمرة

– والجمعة قاتل نيوزيلاندا يقتل خمسين مسلماً داخل مسجدين ( وأربعة معه)

– والخميس صباحاً نكتب عن أن ما يجري الآن في العالم الإسلامي وفي السودان هو الحرب ضد الإسلام

– والخميس مساءً على موقعنا في الشبكة نتلقى التكذيب والشتائم من العقول التي حولها الغرب إلى صديد حتى لا ترى هذا

– والجمعة شواهد الحرب فيها ضد الإسلام تصبح شواهد غريبة

– ورد الفعل المائع من أوروبا يسوق إلى ذاكرة الناس صرخة أوروبا الهائلة يوم حادثة الصحيفة الفرنسية (شارل ابدو) التي هاجمها المجاهدون يوم شتمت النبي صلى الله عليه وسلم

– وأوروبا إعلامها يومئذ يصرخ بجنون ولزمان ممتد.. يصرخ ضد الإرهاب الإسلامي

– ورؤساء أوروبا يمشون صفاً خلف القتلى

– وشعوبها تقيم المآتم في الطرقات

– ورؤساء العالم العربي يذهبون إلى فرنسا للعزاء

– و..

– بينما.. الجمعة أمس الأول ما فيها هو أن إيرلندا وأوروبا والعالم الصليبي حين تفضحه الحادثة (وتفضح أن الحرب هي حرب ضد الإسلام ) العالم المسيحي يتلفت.. ويجمجم

– ويقول ما قاله العالم ذاته عن اليهودي الذي أحرق المسجد الأقصى .. قالوا.. مجنون!!

– ومن يسمون أنفسهم مسلمين (العقول التي أصبحت صديداً تكره الإسلام وتظن أنها مسلمة) العقول هذه تقول ما قاله (سيدها) الغرب

– لكن سوء حظ غريب يفضح كل شيء

– فالقاتل يكتب سبع وأربعين صفحة يقول فيها إنه يحارب الإسلام

– والعقول التي تقول إن الحادثة (شخص منفرد) وليس شيئاً من الدولة والناس هناك.. العقول هذه يفضحها شيء غريب

– ففي الغرب حيث الشرطة تصل بعد نصف دقيقة إن انطلقت رصاصة واحدة.. هناك يوم الحادث في نيوزيلاندا القاتل يظل يطلق النار لزمان ممتد – ويستبدل (خزنة) السلاح سبع مرات

– يطلق النار على المصلين .. ويطلق ويطلق ويستبدل الخزنة

– وينتقل من مسجد إلى مسجد ليطلق النار هناك

– والشرطة غائبة

– وشهادة غريبة أن تقع الحادثة بعد أسبوع من مؤتمر في مصر (ضد الإرهاب).. والمؤتمر تلتقي فيه أوروبا المسيحية (رؤساؤها) برؤساء العالم العربي باعتبار أن المسلم هو الإرهاب)

– ورؤساء وجماعات من العالم العربي وإعلام العالم العربي كلهم يدلدلون رؤوسهم للقول هذا

– وشهادة غريبة تقع لنا.. فنحن نورد الشواهد هذه عند أحدهم.. نشير إلى الحرب الصليبية المستمرة التي لن تتوقف.. ونشير إلى عقول الصديد عندنا..

– ومن نحدثه يستمع ثم يقدم أعظم شهادة على ما نقول

– من نحدثه استمع ثم قال

– تسقط بس!!

(2)

– والمدهش أن المؤامرة في السودان.. وكأنها تقدم شهادة على العقول التي تقودها .. تقدم شهادة غريبة على كل شيء

– وبعض الشهادة هو .. المظاهرات في السودان تبدأ عفوية ضخمة.. ثم تتبخر بدلاً من أن تزداد

– والتبخر هذا يعني أن الناس كلما عرفوا حقيقة ما يجري.. ابتعدوا

– والمظاهرات تمتد لمائة يوم.. والزمان الممتد يصبح شهادة من الناس ضدها.. وأن أهلها مهما امتد بهم الزمان فلن يتبعهم أحد

– والمظاهرات تدعمها خمس شاشات عالمية ضخمة

– ويدعمها جيش (يعمل من الخارج والداخل) على صفحات مواقع الشبكة

– والدعم الهائل يصبح شهادة على ضخامة الفشل

– والأيام المائة تطلق فيها مائة دعوة للمظاهرات .. وتفشل

– والهزال وتبخر المظاهرات حين تراه العيون ويصبح فضيحة.. يستبدل بالعصيان المدني

– العصيان لا تراه العيون لأنه شيء تغطيه البيوت التي يبقى أهلها فيها

– والعصيان يفشل

– والغباء يعمل

– فالمؤامرة تنفرد بمواقع الشبكة وتصب فيها ما شاءت

– لكن الغباء يجعل المؤامرة تزحم مواقع الشبكة بالأكاذيب .. الأكاذيب

– والناس عندما يجدون أن المؤامرة تسقيهم الأكاذيب يرفضون تصديق ما تقوله المؤامرة.. حتى الصحيح منها

– والمؤامرة تختار شعاراً يكسر عنقها

– فالشعار (تسقط بس) يجد الناس أنه يعني أن أهل المؤامرة يأمرون كل أحد (بالتعليمات) أن يتبعهم.. وبس

– أما الشروح فهي شيء لا يقدمه السيد لعبده عادة

– والأسبوع الماضي حين نحدث عن (إعادة صياغة العقول ليصبح الفرد نوعاً من الكلب الذي يتبع سيده) كنا نشير إلى هذا

– والشعار هذا يصنع خارج السودان( تصنعه مخابرات دولة اعتاد أهلها على السمع والطاعة)

– والمخابرات هناك حين تفاجأ برفض السوداني تتجه الآن إلى عمل عسكري

– والأسبوع الأسبق.. نحدث عن أن (المرحلة التالية تبدأ) والتي هي عمل مسلح

– وسلسلة من اكتشافات الأسلحة تنطلق الأسبوع الماضي

– ونحدث أن الدولة تعرف الجحور

– وأن الدولة التي لا تريد (الاشتباك) تجعل الخلايا تعرف أنها مكشوفة.. والدولة ظلت تشير إلى الجحور ثم تدير وجهها إلى الجهة الأخرى حتى يجد أهل الخلايا مهرباً

– الدولة تريد من الخلايا أن تتسرب عائدة من حيث جاءت

– والخلايا أمرها ليس في يدها لهذا ظل أكثرها في مكانه

– (بعضها أسرع هارباً)

– يبقى أن المظاهرات حين تجد أن الأمن لا يقتل أهلها تقوم هي بتدبير الاغتيالات لقادتها هي حتى تتهم أجهزة الأمن

– وسجين غريب تحتفظ به أجهزة الأمن الآن (ما لم يكن قد اطلق) له حكاية

– فأجهزة الأمن كانت تعلم أن المخطط عند المؤامرة (والذي يصنع في الخارج) يتجه إلى اغتيال قيادات من المظاهرات لاتهام الدولة

– وأن الاغتيالات يجب أن تضرب قادة معروفين للمظاهرات .. معروفين حتى يكون لها دوي

– وأجهزة الأمن تجد أن إعلام المؤامرة يشرع في (تلميع) شاب معين.. والشاب يصبح بالفعل قائداً لامعاً

– ولا يبقى إلا.. اغتياله (يغتاله المتظاهرون حسب المخطط)

– والأمن يعتقل الشاب هذا ويكشف له كل شيء

– والآن المرحلة الثالثة

– والتي هي.. عمل من الخارج..

– والتدبير يكتمل ونحدث عن هذا غداً

– والمرحلة هذه التمهيد الذي يسبقها.. والذي يعمل الآن بالفعل.. هو

– شفط هائل للدولار

– وزيادة اختناق السيولة

– ثم شيء هو أن الدولة ما أن تجد شيئاً يثبت نجاحه بالتجربة حتى تقوم بضربه

– فالدولة في الخطاب الرئيسي للتحول الآن .. خطاب البشير.. تعلن أن التغيير كله ينطلق ليوقف اغتيال العملة

– ومحاكم طوارئ تقام لهذا

– والمحاكم هذه تحاكم واحداً واثنين وعشرة.. والدولار يفقد نصف قيمته في أسبوع

– بعدها.. قضاة المحاكم هذه يقضون وقتهم وهم يقرأون الكتب.. فالجهات الأمنية لا تأتي بمتهم واحد

– والجنيه يعود إلى الاحتضار

– بقي/ عن الحرب الصليبة/ أن رئيسة نيوزيلاندا حين لا تجد مهرباً من إدانة الإرهاب الصليبي هناك تقول إن نيوزيلاندا( تدين الإرهاب من كل الجهات) يعني إنكم أنتم/ المسلمين/ إرهابيون/

– وأنت منذ عشر سنوات تسمع جملة (الإرهاب الإسلامي)

– ولم تسمع ولا مرة جملة (الإرهاب المسيحي)

وعقول الصديد تنكر الحرب الصليبية

– وتسقط بس

– والميت له رائحة واحدة ليست هي رائحة الزهور