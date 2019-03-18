محكمة (الطوارئ) تحاكم رجل أعمال بالسجن والغرامة

أصدرت محكمة الطوارئ ببحري أمس، حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ والغرامة (50) ألف جنيه، بجانب مصادرة المبالغ وهي (5300) يورو بجانب (4250) درهماً إماراتياً و(700) جنيه مصري و(104) دولارات بجانب (925) جنيهاً استرلينياً، تم ضبطها بحوزة المتهم، وهو رجل أعمال وأحد ملاك مصانع السراميك المعروفة، وقد تم ضبطه بمطار الخرطوم أثناء محاولته مغادرة البلاد في طريقه إلى لندن.

وفي سياق متصل كشف مصدر نيابي حسب صحيفة الإنتباهة، عن تطبيق كافة أوامر الطوارئ في كل البلاغات التي ترد إلى نيابات الطوارئ المختلفة، وتعهد المصدر – فضل حجب اسمه – بإنفاذ أوامر الطوارئ بحذافيرها، مؤكداً مضي نيابات الطوارئ في تطبيق القانون، وقال: (لن نتوانى في إنفاذ القانون وتطبيق أوامر الطوارئ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)