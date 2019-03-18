دخول كميات من الفواكه المستوردة للبلاد

أكد عدد من تجار الخضر أمس دخول كميات كبيرة من الفواكه المستوردة من سوريا منها “البرتقال، التفاح، العنب” وبأسعار عالية نتيجة لإرتفاع سعر الصرف .

وقال تاجر الفواكه أبكر حمزة إن طرح الفواكه المستوردة يسهم في تراجع أسعار المحلية، ومضى قائلاً: حالياً أسعار الفواكه تراجعت بعد دخول المستوردة، مبيناً أن سعر البرتقال السوري (120) جنيهاً للدستة، أما دستة التفاح بـ(240) جنيهاً والقطعة بـ(20) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيهاً .

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وتابع حديثه: كيلو العنب (170) جنيهاً، ولفت وبحسب صحيفة السوداني، الى أن هنالك تراجعاً في المانجو لـ(50) جنيهاً للدستة والجوافة (30) جنيهاً وقال إن حركة البيع أقل من (50%) بسبب أزمة السيولة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)