دخول كميات من الفواكه المستوردة للبلاد

التاريخ: 18-مارس-2019
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أكد عدد من تجار الخضر أمس دخول كميات كبيرة من الفواكه المستوردة من سوريا منها “البرتقال، التفاح، العنب” وبأسعار عالية نتيجة لإرتفاع سعر الصرف .
وقال تاجر الفواكه أبكر حمزة إن طرح الفواكه المستوردة يسهم في تراجع أسعار المحلية، ومضى قائلاً: حالياً أسعار الفواكه تراجعت بعد دخول المستوردة، مبيناً أن سعر البرتقال السوري (120) جنيهاً للدستة، أما دستة التفاح بـ(240) جنيهاً والقطعة بـ(20) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيهاً .
وتابع حديثه: كيلو العنب (170) جنيهاً، ولفت وبحسب صحيفة السوداني، الى أن هنالك تراجعاً في المانجو لـ(50) جنيهاً للدستة والجوافة (30) جنيهاً وقال إن حركة البيع أقل من (50%) بسبب أزمة السيولة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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