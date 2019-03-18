المؤتمر الوطني: سنختار رئيساً جديداً

التاريخ: 18-مارس-2019
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قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، أحمد هارون، إن مستقبل السودان لا يشكله حزبه وحده بل يشكله الجميع، مؤكداً دعم الحزب للتغيير السياسي بناءً على إرادة الشعب ووسيلته صناديق الإقتراع .
وأضاف هارون في مقابلة مع الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، إن المؤتمر العام القادم سيختار رئيساً جديداً للحزب، معلناً أن حزبه مستعد للحوار مع الجميع “شيوعيين، بعثيين، حركة شعبية، حركات مسلحة، وأولادنا في الشارع، كلهم من حقهم أن نسمعهم وكلهم أبنا الوطن” .
وأقر وبحسب صحيفة السوداني، بأن ما يحدث في الشارع له أثره على التغيير الذي حدث بالمؤتمر الوطني “لكن ضمن مؤثرات أخرى عدة”، وقال إن ما حدث في الشارع يستحق هذا التغيير ومن واقع المسؤولية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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