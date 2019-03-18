تفشي خطير للربا وتجارة الكسر بالقضارف

أعلن وزير المالية في القضارف عز الدين حمودة عن تدخل وزارته لمحاربة عمليات الربا والكتفلي والكسر بأسواق الولاية في كل المعاملات التجارية.

وقال حمودة إن أكثر من 75% من التجارة بالولاية تتم عبر (الكتفلي) و(الكسر) بوجود عدد من الأسعار في التعامل عبر النقود والشيك اليومي والشيك الآجل، مشيراً إلى تكوين لجنة للقضاء على هذه الظاهرة بواسطة الأمن الاقتصادي والإدارة القانونية والغرفة التجارية بإنفاذ قانون الطوارئ والقضاء على هذه الظاهرة التي أدت إلى خروج عدد من التجار والشركات وارتيادهم السجون والحراسات، وأضاف لن نرأف ونصمت عن المرابين وأصحاب الكسر والكتفلي، ونبذل كل جهدنا في القضاء على الظواهر السالبة والتشوهات. ولفت حمودة حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن هنالك تجارة منظمة وكتلة نقدية تم رصدها عبر الأجهزة وتحركات التجار (بالجي بي اس) بوجود نقود وماكينات حساب تقوم بتوزيع النقود وشراء البضائع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)