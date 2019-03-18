الكشف عن تفاصيل قرض صندوق النقد العربي

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل قرضي صندوق النقد العربي للسودان بقيمة 300 مليون دولار بينها 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات .
وقالت المصادر أمس، إن الدفع التعويضي المحدد في القرض سيكون فورياً لميزان المدفوعات، بينما الدفع العادي سينقسم على جزءين بنسبتي 60% و40%، وأضافت القرضان سيكون لهما أثر جيد على ميزان المدفوعات .
وأشارت وبحسب صحيفة السوداني، الى أن القرض التعويضي هو قرض يقدم للدول التي تعاني من موقف طارئ ومؤقت في ميزان المدفوعات، بفترة سماح .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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