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الكشف عن تفاصيل قرض صندوق النقد العربي

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ميادة 0 تبليغ

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كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل قرضي صندوق النقد العربي للسودان بقيمة 300 مليون دولار بينها 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات .

 

وقالت المصادر أمس، إن الدفع التعويضي المحدد في القرض سيكون فورياً لميزان المدفوعات، بينما الدفع العادي سينقسم على جزءين بنسبتي 60% و40%، وأضافت القرضان سيكون لهما أثر جيد على ميزان المدفوعات .

 

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وأشارت وبحسب صحيفة السوداني، الى أن القرض التعويضي هو قرض يقدم للدول التي تعاني من موقف طارئ ومؤقت في ميزان المدفوعات، بفترة سماح .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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