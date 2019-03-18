عضو الكونغرس : سنطلب تعويضات من السودان تتعلق بهجمات إرهابية

أكد وزير الخارجية الديردي محمد، إلتزام الحكومة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وينظمها القانون .

وأوضح أن البلاد لا تعرف الهجمات على أماكن العبادة في وقت طالب فيه عضو وفد الكونغرس الزائر للبلاد، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفيهم معتقل يحمل حنسية أمريكية، وبينما أشاد بالأوضاع الأمنية البلاد .

قال إن واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في إدعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بالإرهاب .

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وأضاف عضو الكونغرس غوس بيليراكس، في بيان أمس: “كجزء من المرحلة الثانية، سيطلب من السودان الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التعويضات في إدعاءات وأحكام عالقة المتعلقة بالإرهاب ضد السودان والتي رفعت من قبل ضحايا الإرهاب” .

وتابع: “بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989م، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000” .

في السياق رحب وزير الخارجية بزيارة وفد الكونغرس الأمريكي للسودان وإهتمام الكونغرس الأمريكي بما يجري في البلاد، وحرص عضو الكونغرس على الوقوف على الحقائق بنفسه، معرباً عن أمله أن يحذو بقية أعضاء الكونغرس حذوه .

وقدم الوزير شرحاً للوفد، حول واقع التعايش والتسامح الديني في السودان، وقال وبحسب صحيفة السوداني إنه ظل على الدوام صفة للمجتمع السوداني وإحتضانه للمهاجرين من البلدان الأخرى بمختلف أديانهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)