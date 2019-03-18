الاستئناف تعيد ملف محاكمة مستشفى تخصصي شهير

أعادت محكمة الاستئناف ملف محاكمة مستشفى ولادة تخصصي شهير بالخرطوم إلى محكمة الخرطوم شمال، للسير في الإجراءات، وألغت قرار شطب الاتهام في مواجهة المدير العام للمستشفى كشخصية اعتبارية متمثلة في مديرها العام، وأمرت بإعادة النظر حول مبلغ التعويض الواقع على المستشفى والذي طالب به الشاكي ويفوق المليار جنيه، جاء ذلك بعد الطعن المقدم لدى الاستئناف ضد قرار توجيه الاتهام، يذكر أن المحكمة قد وجهت تهمة القتل الخطأ في مواجهة اختصاصي نساء وتوليد ونائبه تسببا بوفاة زوجة ضابط بخطأ طبي خلال عملية ولادة أجريت لها بالمستشفى، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة متهمة أخرى كانت تشاركهم الاتهام، وبحسب صحيفة آخر لحظة دون الشاكي وهو ضباط بالمعاش بلاغاً أفاد فيه بأنه أحضر زوجته التي تبلغ من العمر (38) عاماً للمستشفى لإجراء عملية الولادة جراء خطأ طبي وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهمين وهم المدير العام للمستشفى والاختصاصي الذي أجرى العملية ونائبه ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تحت المادة “132” من القانون الجنائي التي تتعلق بالقتل الخطأ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)