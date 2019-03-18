تحالف 2020 : البشير سيصلح ما أفسده المؤتمر الوطني

التاريخ: 18-مارس-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة جزم رئيس تحالف قوى 2020، إبراهيم محمود مادبو، بأن لا أحد يستطيع إنجاز الالتزام الإصلاحية سوى الرئيس المشي عمر البشير، وقال إن الرئيس سيصلح ما أفسده المؤتمر الوطني طوال ربع قرن في السُلطة، وقال إنهم على قناعة وأمل بانه سوف يفعلها هذه المرة لأنها زيرو خيار، وأكد مادبو على أن المجلس الرئاسي لن يكون صورياً بحسب صحيفة آخر لحظة، بل مشاركاً مع الرئيس في اتخاذ القرارات وإصلاح الدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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