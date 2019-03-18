أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الاثنين  الموافق 18 مارس 2019م

التاريخ: 18-مارس-2019 فى : رياضة 96 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * هلال فنان.. عزف الألحان.. ضرب نكانا بـ(4) أقوان * شيبوب يفتتح بأحلى يسارية.. الشعلة يتوهج بثنائية.. وأمبومبو يختتم بلوحة جمالية * الجماهير تحتفل بالانتصار.. الكاردينال يستقبل الأنصار ويحفز الأقمار بالدولار ويعلن استمرار المشوار * الكوكي يكشف الأسرار وشامبيسي يعترف بالانهيار * المريخ يصل أديس ويبدأ معسكره لليتوال.. تخلف مفاجئ للسماني.. ورئيس الفيفا يهنئ شداد بعيد الميلاد صحيفة الصدى: Advertisements * السماني يعلن العصيان ويغلق هاتفه بسبب (7) آلاف دولار * المريخ يؤدي مراناً خفيفاً عصر أمس بأديس ويتدرب اليوم على فترتين * أمير كمال والعجب يلحقان بالأحمر في أثيوبيا.. وطبيب ضياء يطمئن الجماهير الحمراء * اللواء كمال شقاق يشيد بالكابتن عادل أبو جريشة * الهلال يكتسح ناكانا برباعية ويتأهل برفقته لربع النهائي * النجم الساحلي إلى ربع نهائي الكونفدرالية * الهلال يتفادى مواجهة الصفاقسي والزمالك والنجم الساحلي في ربع النهائي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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