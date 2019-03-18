تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الوطن * وفد الكونغرس يطالب بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات * الدقير يدعو المجتمع الدولي للوقوف مع رغبات الشعب السوداني * فط قيود أداء العمرة للرجال دون سن الأربعين عاماً صحيفة مصادر * زيارة سرية لمسؤول سوداني رفيع الى الدوحة * الهلال يهزم بطل زامبيا ويصعد الى ربع نهائي الكونفدرالية * بدء مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي اليوم صحيفة المجهر * استبيان وسط قيادات شبابية بالوطني: “إبراهيم غندور” رئيساً للحزب * الهلال يثأر من “ناكانا” وينتزع الصدارة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية صحيفة السوداني * المؤتمر الوطني: سنتختار رئيساً جديداً * روسيا تعلن وقوفها مع السودان حتى يتجاوز الوضع الراهن * السماح لعصبة النساء بأداء العمرة دون محرم وإنهاء حظر الرجال دون الأربعين صحيفة آخر لحظة Advertisements * محكمة الفساد تصدر أمر قبض لرجل أعمال وتحظره من السفر * وفد الكونغرس يطالب بالإفراج عن المتعقلين * السماح للسودانيين دون سن الأربعين بأداء العمرة صحيفة الصيحة * فتح العمرة للشباب دون الأ(40) وفك قيود المحارم * وفد الكونغرس يطالب الحكومة بإطلاق معتقلي الاحتجاجات * العدل: حريصون على عدم تعرض الموقوفين لمعاملة مخالفة القانون صحيفة الإنتباهة * تحقيق لـ(الانتباهة) (550) مليون جنيه مخالفات مالية بـ(11) ولاية * تفشي خطير للربا وتجارة الكسر بالقضارف * السفير الاقطري لـ(الانتباهة): توتر العلاقة مع السودان (شائعة) صحيفة الدار * سيد البلد يعيد الفرح للشارع السوداني * الهلال يتصدر الكونفدرالية برباعية في الشباك الزامبية ويتأهل لربع النهائي * شيبوب يفتتح التسجيل والشعلة يحرز ثنائية ويتصدر الهدافين وهدف أسطوري لامبوبو * هداف الكونفدرالية للدار: نبارك لأمة الهلال .. نسعى للقب الأفريقي ومحطتي هي حصد لقب الهداف الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 18 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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